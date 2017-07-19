Экс-главе штаба командования НАТО в Польше грозит срок за педофилию

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Полковнику штаба командования НАТО в польском Эльблонге предъявлены обвинения в склонении несовершеннолетней девочки к половому акту, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, сообщили в среду в местной прокуратуре.

Накануне польские СМИ сообщили о задержании высокопоставленного военнослужащего Войска Польского, который в интернете вел диалог на сексуальные темы и договорился о встрече с 14-летней девочкой. На месте встречи полковника задержала полиция.

Речь идет о 52-летнем полковнике Роберте Орловском, который осенью прошлого года был назначен главой международного штаба НАТО в Эльблонге. Согласно данным Минобороны страны, во вторник он был отстранен от должности и отправлен в кадровый резерв.

"Мы предъявили военному обвинение в склонении несовершеннолетней младше 15 лет к половому акту. Это преступление, за которое грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет", — рассказал агентству PAP представитель прокуратуры Марчин Личнерский, добавив, что подозреваемому запрещено покидать страну.

В настоящее время в Эльблонге недалеко от российской границы создается командный центр, который будет руководить подразделениями НАТО в Восточной Европе. Планируется, что он начнет работу в текущем году.