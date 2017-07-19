ЕК близка к запуску процедуры, запрещающей Польше голосовать в Совете ЕС

БРЮССЕЛЬ, 19 июл – РИА Новости, Владимир Добровольский. Еврокомиссия в свете судебной реформы в Польше близка к запуску процедуры, которая может привести к лишению Польши права голоса в Совете ЕС, заявил первый вице-председатель Еврокомиссии Франц Тиммерманс.
При этом он отметил, что в ЕС по-прежнему готовы к диалогу с польскими властями.
Ранее ЕК выражала беспокойство в связи с соблюдением принципа верховенства права Польшей. После изменения законодательства о Конституционном суде страны ЕК начала диалог с Варшавой, чтобы избежать нарушения Польшей европейских норм. Если этот диалог не принесет желаемых результатов, может быть запущена процедура в рамках статьи 7 договора о ЕС, которая предполагает констатацию Евросоюзом "существования явной угрозы серьезного нарушения" или, в крайнем случае, "существования серьезного и устойчивого нарушения" страной ценностей ЕС. В этом случае Польша может лишиться права голоса в Совете министров ЕС.
Кроме того, на официальном сайте сейма опубликован законопроект правящей партии, который предполагает изменения в порядке избрания судей Верховного суда, а также возможность отставки нынешних судей, "за исключением тех, кого укажет министр юстиции".