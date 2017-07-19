В ДНР сообщили о переброске "Градов" силовиками

ДОНЕЦК, 19 июл — РИА Новости. Украинские силовики перебросили в Донбасс около 50 единиц тяжелого вооружения, в том числе 12 реактивных систем "Град", сообщил журналистам в среду заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.