В ДНР сообщили о переброске "Градов" силовиками

ДОНЕЦК, 19 июл — РИА Новости. Украинские силовики перебросили в Донбасс около 50 единиц тяжелого вооружения, в том числе 12 реактивных систем "Град", сообщил журналистам в среду заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

"Наша разведка отмечает факты стягивания и распределения вдоль всей линии соприкосновения запрещенного вооружения. Так, из района Доброполья в район Красноармейска отмечено перемещение 50 единиц военной техники, 12 из которых РСЗО БМ-21 "Град", — сказал Басурин.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

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