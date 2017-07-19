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В мире

Эксперт назвал страны, которые помогут БРИКС стать "глобальным лидером"

13:5819.07.2017
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВстреча лидеров стран БРИКС в преддверии саммита Группы двадцати G20 в Гамбурге. Архивное фотоВстреча лидеров стран БРИКС в преддверии саммита Группы двадцати G20 в Гамбурге. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Мексика, Нигерия, Египет, Аргентина и Индонезия должны войти в группу ближайших экономических и политических партнеров БРИКС, позволив объединению занять нишу нового глобального лидера, такое мнение выразил заведующий сектором стран Восточной Азии Центра постсоветских исследований Института Экономики РАН Георгий Толорая.

Владимир Путин принимает участие во встрече лидеров стран БРИКС в преддверии саммита Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Выступая в рамках тематического обсуждения на площадке дискуссионного клуба "Валдай", Толорая напомнил, что инициатива о создании расширенного объединения "БРИКС+", выдвинутая Китаем, изначально предполагала включение в объединение наиболее значимых и динамично развивающихся экономик мира.

"Не по региональному, но по глобальному принципу, — напомнил Толорая, отметив, что эта инициатива не получила одобрения со стороны ряда других членов БРИКС. — И, несколько мне известно, до сих пор не было достигнуто согласия по вопросу о том, кто станет ключевыми партнёрами (БРИКС) и кого собираются пригласить на предстоящий форум в Сяньмэне в сентябре. Не говоря уже о том, какова будет позиция приглашённых туда стран".

Недавняя встреча лидеров стран-участниц БРИКС на полях саммита G20 в Гамбурге также не дала ответа на вопрос, кто войдет в будущую группу "БРИКС+".

"На протяжении многих лет существовало мнение о том, что БРИКС — это, прежде всего, политическое объединение. Экономическая и финансовая составляющая всегда были его основой. Но сегодня БРИКС в наибольшей степени зависит не от этих двух факторов, а от воли лидеров и политических элит стран-участниц, преследующих цель занять более видное место в глобальной системе управления: как политической, так и экономической", — указал эксперт.

Толорая убеждён: только экономическая составляющая, несмотря на всю её важность, не позволит БРИКС сильно продвинуться вперёд в вопросе мирового лидерства. "Новая форма глобального лидерства зависит, прежде всего, от основных игроков объединения. Экономические достижения завязаны на том, насколько успешно эти игроки смогут между собой договориться и найти компромисс в глобальном формате, — считает аналитик.

Национальный валюты стран-участниц БРИКС
© Fotolia / Björn Wylezich
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В свете этого, полагает он, будущими ближайшими партнёрами БРИКС должны стать те страны, которые, во-первых, территориально расположены рядом с ключевыми членами объединения, а, во-вторых, имеют серьезный экономический вес. "Ботсвана, Лесото, Афганистан, Бутан, скажем честно, не самые важные политические и экономические игроки в мире, они принесут намного меньше пользы объединению, чем страны с более стабильной экономикой", — заявил Толорая.

По его словам, список стран, стремящихся стать основными партнёрами БРИКС, хорошо известен: это Мексика, Аргентина, Нигерия, Египет, Индонезия. "Это очень важные страны, которые, на мой взгляд, должны войти в состав "БРИКС+", — подчеркнул эксперт.

Российские грузовые корабли в порту. Архивное фото
© Fotolia / Zhanna Prokopeva
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Толорая полагает, что было бы логичным разделить ближайших партнеров БРИКС на две подгруппы: страны-наблюдатели, которые могут принимать участие в саммитах объединения на постоянной основе, но без права решающего голоса — а также страны-партнёры по диалогу.

"При этом, еще раз повторю: БРИКС — это не об экономике, БРИКС — о политике. Чем тяжелее экономическое положение той или иной страны, тем больше БРИКС заинтересован в экономическом союзничестве", — заключил аналитик.

БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика. Организация была основана в июне 2006 году в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая. Помимо саммитов, встречи проходят на уровне глав МИД, министров финансов. Члены БРИКС характеризуются как наиболее быстро развивающиеся крупные страны.

Страны БРИКС: цифры и факты
© РИА Новости, Инфографика
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Страны БРИКС: цифры и факты
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