Политолог назвал страны, которые станут перспективными партнерами БРИКС

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Мексика, Нигерия, Египет, Аргентина и Индонезия должны войти в группу ближайших экономических и политических партнеров БРИКС, позволив объединению занять нишу нового глобального лидера, такое мнение выразил заведующий сектором стран Восточной Азии Центра постсоветских исследований Института Экономики РАН Георгий Толорая.

Выступая в рамках тематического обсуждения на площадке дискуссионного клуба "Валдай", Толорая напомнил, что инициатива о создании расширенного объединения "БРИКС+", выдвинутая Китаем, изначально предполагала включение в объединение наиболее значимых и динамично развивающихся экономик мира.

"Не по региональному, но по глобальному принципу, — напомнил Толорая, отметив, что эта инициатива не получила одобрения со стороны ряда других членов БРИКС. — И, несколько мне известно, до сих пор не было достигнуто согласия по вопросу о том, кто станет ключевыми партнёрами (БРИКС) и кого собираются пригласить на предстоящий форум в Сяньмэне в сентябре. Не говоря уже о том, какова будет позиция приглашённых туда стран".

Недавняя встреча лидеров стран-участниц БРИКС на полях саммита G20 в Гамбурге также не дала ответа на вопрос, кто войдёт в будущую группу "БРИКС+".

"На протяжении многих лет существовало мнение о том, что БРИКС — это, прежде всего, политическое объединение. Экономическая и финансовая составляющая всегда были его основой. Но сегодня БРИКС в наибольшей степени зависит не от этих двух факторов, а от воли лидеров и политических элит стран-участниц, преследующих цель занять более видное место в глобальной системе управления: как политической, так и экономической", — указал эксперт.

Толорая убеждён: только экономическая составляющая, несмотря на всю её важность, не позволит БРИКС сильно продвинуться вперёд в вопросе мирового лидерства. "Новая форма глобального лидерства зависит, прежде всего, от основных игроков объединения. Экономические достижения завязаны на том, насколько успешно эти игроки смогут между собой договориться и найти компромисс в глобальном формате, — считает аналитик.

В свете этого, полагает он, будущими ближайшими партнёрами БРИКС должны стать те страны, которые, во-первых, территориально расположены рядом с ключевыми членами объединения, а, во-вторых, имеют серьезный экономический вес. "Ботсвана, Лесото, Афганистан, Бутан, скажем честно, не самые важные политические и экономические игроки в мире, они принесут намного меньше пользы объединению, чем страны с более стабильной экономикой", — заявил Толорая.

По его словам, список стран, стремящихся стать основными партнёрами БРИКС, хорошо известен: это Мексика, Аргентина, Нигерия, Египет, Индонезия. "Это очень важные страны, которые, на мой взгляд, должны войти в состав "БРИКС+", — подчеркнул эксперт.

Толорая полагает, что было бы логичным разделить ближайших партнеров БРИКС на две подгруппы: страны-наблюдатели, которые могут принимать участие в саммитах объединения на постоянной основе, но без права решающего голоса — а также страны-партнёры по диалогу.

"При этом, ещё раз повторю: БРИКС — это не об экономике, БРИКС — о политике. Чем тяжелее экономическое положение той или иной страны, тем больше БРИКС заинтересован в экономическом союзничестве", — заключил аналитик.

БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика. Организация была основана в июне 2006 году в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая. Помимо саммитов, встречи проходят на уровне глав МИД, министров финансов. Члены БРИКС характеризуются как наиболее быстро развивающиеся крупные страны.