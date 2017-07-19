Матвиенко назвала кощунственным решение Варшавы по советским памятникам

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Своим решением о сносе памятников советским воинам Польша нарушает двусторонний договор с Россией о сохранности захоронений и мест памяти, заявила журналистам в среду спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Это кощунственное, циничное решение, абсолютно аморальное. Они (польские власти) нарушают международные договора с Россией, по которым Польша взяла на себя обязательство по сохранности памятников. Эти договора действуют, их никто не расторгал", — подчеркнула спикер.

Она отметила, что "как бы ни старались эти оголтелые русофобы переписать историю Второй мировой войны, у них ничего не получится". Итоги этой войны отражены в Нюрнбергском процессе и в других документах, отметила сенатор.

Матвиенко подчеркнула, что решение Варшавы является оскорблением для всех, кто боролся с фашизмом.

"Это провокационные действия, которые не останутся без последствий", — уверена она.

"МИД работает над этим, как только (ответные) меры будут согласованы, они будут озвучены", — сказала спикер.

В понедельник президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников в республике. Закон вступает в силу через три месяца с момента подписания.

В пояснительной записке к документу отмечается, что в соответствии с поправками "станет невозможной установка памятников, пропагандирующих тоталитарный строй". "Памятники не могут увековечивать лиц, события или даты, символизирующие коммунизм или иной тоталитарный строй, а также каким-либо образом этот строй пропагандировать", — говорится в документе.

При этом подчеркивается, что запрет не касается тех памятников, которые не выставлены на всеобщее обозрение, находятся на территории "кладбищ или иных мест упокоения", выставлены публично в рамках художественной, образовательной, коллекционерской или научной деятельности, демонстрируются "в целях, отличных от пропаганды тоталитарного строя", а также тех, которые вписаны в реестр памятников.