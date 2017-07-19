В ДНР сообщили о гибели ополченца из-за обстрела силовиков

ДОНЕЦК, 19 июл — РИА Новости. Один человек погиб в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, заявил в среду заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
"При защите республики один военнослужащий погиб", — сказал Басурин журналистам.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.