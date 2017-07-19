Храмовую гору в Иерусалиме закрыли для иудеев

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Храмовая гора вновь была закрыта для посетителей-иудеев после того, как группа евреев проникла на территорию святыни и предприняла попытку осуществить молитву, сообщает газета "Гаарец".
По данным газеты, Храмовая гора откроется для посещения евреями в ближайший час.
Одна из главных религиозных святынь Иерусалима, Храмовая гора, открылась в понедельник для туристов спустя три дня после убийства полицейских в этом районе города.
Святыня иудаизма и ислама, где на руинах древних еврейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра, была в пятницу использована боевиками для нападения на израильских полицейских, двое из которые были убиты. Трех нападавших, которые оказались арабами-израильтянами, ликвидировали при попытке скрыться на Храмовой горе, где, по беспрецедентному для последних лет решению властей, были отменены многолюдные пятничные молитвы и проведены обыски.