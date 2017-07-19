Храмовую гору в Иерусалиме закрыли для иудеев

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Храмовая гора вновь была закрыта для посетителей-иудеев после того, как группа евреев проникла на территорию святыни и предприняла попытку осуществить молитву, сообщает газета "Гаарец".

По данным полиции, группа евреев нарушила действующий на Храмовой горе запрет на молитву и пронос священных иудейских книг. Правоохранительные органы задержали нарушителей и выдворили их с территории комплекса. В результате инцидента местные власти вновь запретили доступ на Храмовую гору евреям.

По данным газеты, Храмовая гора откроется для посещения евреями в ближайший час.

Одна из главных религиозных святынь Иерусалима, Храмовая гора, открылась в понедельник для туристов спустя три дня после убийства полицейских в этом районе города.

Святыня иудаизма и ислама, где на руинах древних еврейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра, была в пятницу использована боевиками для нападения на израильских полицейских, двое из которые были убиты. Трех нападавших, которые оказались арабами-израильтянами, ликвидировали при попытке скрыться на Храмовой горе, где, по беспрецедентному для последних лет решению властей, были отменены многолюдные пятничные молитвы и проведены обыски.