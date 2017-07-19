Задержанный в ЛНР мужчина признался в подготовке теракта в Луганске

ЛУГАНСК, 19 июл — РИА Новости. Задержанный в самопровозглашенной Луганской народной республике мужчина признался, что готовил теракт против иностранцев в Луганске, заявила руководитель пресс-службы министерства госбезопасности (МГБ) ЛНР Евгения Любенко.
"Руслан Донич, задержанный министерством госбезопасности ЛНР по подозрению в подготовке терактов на территории республики, дал признательные показания", — заявила Любенко журналистам.
По ее словам, задержанный признался, что был завербован украинскими спецслужбами и по их заданию направился в Луганск. "Здесь он должен был ликвидировать иностранных лиц путем закладки самодельного взрывного устройства в ресторанном комплексе "Дружба", — заявила руководитель пресс-службы МГБ ЛНР.