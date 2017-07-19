У властей Британии нет плана работы с автономными регионами после Brexit

ЛОНДОН, 19 июл – РИА Новости, Мария Табак. Правительство Великобритании до сих пор не сумело внятно объяснить, как именно оно в свете Brexit собирается работать с властями автономных регионов, чтобы обеспечить единство внутреннего рынка, говорится в докладе комитета по делам Евросоюза палаты лордов британского парламента.
"Мы согласны с заявлением премьер-министра от 17 января, что определенные "общие стандарты и схемы" должны будут применяться для обеспечения единства британского внутреннего рынка после Brexit. Заслуживает сожаления тот факт, что правительство до сих пор не смогло внятно и связно объяснить, как оно будет работать с властями регионов над достижением этой цели", — говорится в тексте доклада, опубликованного на сайте парламента в среду.
По мнению парламентариев, любое долгосрочное решение потребует согласия всех народов, живущих в Великобритании, и их избранных представителей.
"Мы обеспокоены видимым ухудшением отношений между британским и шотландским правительствами", — отмечают члены палаты лордов.
Они напомнили, что шотландские власти требуют предоставления им дополнительных полномочий и обеспечения условий для сохранения членства Шотландии в составе единого европейского рынка.
"Отсутствие договора по этому поводу грозит очередным референдумом о независимости региона", — отметили авторы доклада.
"Мы призываем правительство Великобритании и правительства регионов разработать схемы, необходимые для сохранения стабильности на уровне страны: это предполагает единство внутреннего рынка Великобритании и одновременное уважение к национальным, региональным и местным различиям, а также автономию властей регионов… Необходимы более регулярные контакты между представителями властей регионов и центральной властью", — подчеркивается в докладе.
Великобритания должна покинуть ЕС не позднее 29 марта 2019 года. На референдуме в прошлом году. Шотландия и Северная Ирландия проголосовали против выхода из ЕС, тогда как Англия и Уэльс – за.
Постпред Британии при ЕС сэр Тим Барроу 29 марта передал главе Евросовета Дональду Туску письмо, содержащее официальное уведомление о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза.
Туск в течение 48 часов после получения уведомления выступит с формальным ответом и кратким изложением стратегии Brexit, а 31 марта постпреды 27 стран-членов Евросоюза соберутся на встречу в Брюсселе для разработки проекта детального плана предстоящих переговоров.
Согласно правилам, оговоренным в статье 50-й Лиссабонского договора, государство, пожелавшее покинуть ЕС, должно это сделать ровно через два года после отправки официального уведомления. Таким образом, Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что у правительства страны есть план и видение того, что нужно Британии во время Brexit, и призвала граждан сплотиться в этот исторический момент.
В британскую команду переговорщиков об условиях выхода Соединенного королевства из ЕС войдут 12 членов правительства, возглавит ее лично премьер-министр Тереза Мэй. Вторым в команде будет глава министерства по вопросам выхода из ЕС Дэвид Дэвис (на фото).
Приоритетным вопросом на переговорах по Brexit, по словам Мэй, станут права европейцев, живущих и работающих в Великобритании, и британцев, живущих и работающих в ЕС.
Британские власти рассчитывают заключить с Евросоюзом "дерзкое и амбициозное" соглашение о свободной торговле, а также надеются на партнерство с ЕС в области борьбы с терроризмом и в сферах науки, образования и технологий.
Мэй пообещала, что после Brexit власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии получат дополнительные полномочия, а их мнение будет учитываться в процессе переговоров с ЕС.
Шотландия и Северная Ирландия на референдуме проголосовали против Brexit, Англия и Уэльс — за. Шотландия уже добивается проведения нового референдума о независимости от Соединенного Королевства.
Главный переговорщик со стороны Евросоюза Мишель Барнье отметил, что начало обратного отсчета до Brexit - "это грустный день для ЕС" и "первый день очень сложного пути".
Несмотря на начало обратного отсчета до момента выхода Великобритании из ЕС, Европарламент оставил за собой возможность аннулирования процесса Brexit в случае, если страна изменит свое решение.
Решение выйти из Евросоюза британцы приняли на референдуме 23 июня 2016 года. За выход из ЕС высказались порядка 52% проголосовавших жителей станы, против — 48%.