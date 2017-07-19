У властей Британии нет плана работы с автономными регионами после Brexit

ЛОНДОН, 19 июл – РИА Новости, Мария Табак. Правительство Великобритании до сих пор не сумело внятно объяснить, как именно оно в свете Brexit собирается работать с властями автономных регионов, чтобы обеспечить единство внутреннего рынка, говорится в докладе комитета по делам Евросоюза палаты лордов британского парламента.

"Мы согласны с заявлением премьер-министра от 17 января, что определенные "общие стандарты и схемы" должны будут применяться для обеспечения единства британского внутреннего рынка после Brexit. Заслуживает сожаления тот факт, что правительство до сих пор не смогло внятно и связно объяснить, как оно будет работать с властями регионов над достижением этой цели", — говорится в тексте доклада, опубликованного на сайте парламента в среду.

По мнению парламентариев, любое долгосрочное решение потребует согласия всех народов, живущих в Великобритании, и их избранных представителей.

"Мы обеспокоены видимым ухудшением отношений между британским и шотландским правительствами", — отмечают члены палаты лордов.

Они напомнили, что шотландские власти требуют предоставления им дополнительных полномочий и обеспечения условий для сохранения членства Шотландии в составе единого европейского рынка.

"Отсутствие договора по этому поводу грозит очередным референдумом о независимости региона", — отметили авторы доклада.

"Мы призываем правительство Великобритании и правительства регионов разработать схемы, необходимые для сохранения стабильности на уровне страны: это предполагает единство внутреннего рынка Великобритании и одновременное уважение к национальным, региональным и местным различиям, а также автономию властей регионов… Необходимы более регулярные контакты между представителями властей регионов и центральной властью", — подчеркивается в докладе.

Великобритания должна покинуть ЕС не позднее 29 марта 2019 года. На референдуме в прошлом году. Шотландия и Северная Ирландия проголосовали против выхода из ЕС, тогда как Англия и Уэльс – за.