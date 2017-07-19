Эстонская полиция нашла украденный велосипед спустя 14 лет

ТАЛЛИН, 19 июл — РИА Новости, Николай Адашкевич. Лыунаская (Южная) префектура полиции Эстонии нашла велосипед, украденный 14 лет назад с балкона многоквартирного дома в городе Тырва, владелица "была изумлена", сообщил в среду портал эстонского телерадиовещания.

"После похищения велосипеда его владелица сообщила о пропаже полиции и указала номер на его раме. Хотя в то время велосипед найти не удалось, в этом году его нашли в городе Валга, полиция сообщила об этом владелице, которая была изумлена его возвращением", — говорится в сообщении.

Полиция советует владельцам велосипедов хранить все документы и сфотографировать велосипед, чтобы в случае кражи можно было установить владельца.