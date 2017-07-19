Силовики выпустили 65 мин и снарядов в течение суток, сообщили в ДНР

ДОНЕЦК, 19 июл — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики 65 мин и снарядов за минувшие сутки, огонь из запрещенного минскими соглашениями вооружения велся в основном на донецком направлении, заявил в среду заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Однако продолжают поступать сообщения о нарушениях режима прекращения огня, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.

"На донецком направлении противник по 13 населенным пунктам и прилегающим к ним районам применил пять артиллерийских снарядов калибром 122 миллиметра, 37 мин калибром 120 миллиметров и 23 мины калибром 82 миллиметра", — заявил Басурин журналистам.

По его словам, на мариупольском и горловском направлениях украинские силовики вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

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