Бывший глава испанского банка Caja Madrid найден мертвым

МАДРИД, 19 июл – РИА Новости. Тело бывшего президента банка Caja Madrid Мигеля Блеса с огнестрельным ранением в груди найдено на одной из ферм в провинции Кордоба, сообщает газета El País.

Согласно источникам в полиции, Блеса находился с друзьями на ферме Пуэрто дель Торо, где он обычно охотился. Он вышел якобы за машиной. По предварительной версии, речь идет о самоубийстве.

Бывший глава банка был приговорен к шести годам заключения по делу о так называемых "черных картах", однако обжаловал приговор и находился на свободе до окончательного решения суда.

Национальный суд 23 февраля приговорил бывшего руководителя Caja Madrid Мигеля Блеса к шести годам тюрьмы, его преемника на этом посту, бывшего директора-распорядителя МВФ, экс-министра экономики Испании Родриго Рато к 4,5 годам лишения свободы по обвинению в финансовых махинациях, а бывшего финансового директора Caja Madrid Ильдефонсо Санчеса Баркоха — к 2,5 годам заключения. Рато и Блеса обжаловали приговор в Верховном суде. На время рассмотрения их апелляции и до вынесения окончательного вердикта они имели право находиться на свободе без внесения залога.

Судебное разбирательство по делу о "черных картах" Caja Madrid ведется в отношении 65 человек. Десятки высокопоставленных банковских руководителей держали на этих картах 15,5 миллиона евро в период с 1999 по 2012 год. Эти средства не фигурировали в качестве их зарплат, предположительно, они шли на оплату личных расходов. При этом руководители Caja Madrid и Bankia не должны были отчитываться, на что именно тратились эти деньги. Так, Рато в марте 2011 года потратил 3,5 тысячи евро на алкогольные напитки, а 2,1 тысячи — на оплату пяти ночей в гостинице. Кроме того, он снимал наличные с карты — за все время, пока он возглавлял Bankia, по меньшей мере, 17 тысяч евро. Часть подозреваемых по этому делу уже вернули средства в испанскую казну.

В 2012 году спасение от банкротства Caja Madrid, клиентами которого были десять миллионов человек, обошлось государству в 23 миллиарда евро.