Хакер выкрал данные полумиллиона пациентов в Бельгии

БРЮССЕЛЬ, 19 июл — РИА Новости, Александр Шишло. Неизвестный хакер взломал и похитил персональные данные около полумиллиона пациентов в Бельгии с сайта "Digitale Wachtkamer", через который они записывались на прием к терапевтам, сообщила в среду электронная версия газеты Soir.

По ее данным, медицинские досье пациентов остались нетронуты, но хакер похитил адреса их электронной почты и телефонные номера, а также данные о том, по какой причине они обратились за врачебной помощью.

За возврат данных киберпреступник требует от администрации компании выкуп в размере 42 биткоинов (bitcoin, виртуальная валюта – ред.), что эквивалентно 85 тысячам евро.

"Digitale Wachtkamer", услугами которой в Бельгии пользуются до 660 тысяч человек, со своей стороны, подала жалобу в специализированное подразделение полиции по борьбе с компьютерными преступлениями, пишет Soir.