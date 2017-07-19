В Раде заявили, что Wi-Fi появился благодаря Украине

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от Блока Петра Порошенко Глеб Загорий считает, что весь мир обязан появлением Wi-Fi "украинскому таланту". Об это он написал в своем аккаунте Facebook.

В качестве подтверждения своей теории депутат привел историю голливудской актрисы и изобретательницы Хеди Ламарр, которая разработала технологии, в дальнейшем послужившие для создания Wi-Fi и GPS-систем. Загорий заявил, что Ламарр была "львовянкой по происхождению".

"Ее история рассказывает нам о том, как потомки украинцев меняют мир и становятся гениальными изобретателями. И подчас тяжело даже оценить, где украинский талант оказал свой эффект на историю", — подчеркнул депутат.

Однако пользователи соцсети обратили внимание на то, что утверждения Загория не соответствуют действительности. В частности, они отметили, что Ламарр родилась в Австрии и никогда не жила во Львове.

Хеди Ламарр (урожденная Хедвига Ева Мария Кислер) — популярная в 1930-1940-е годы австрийская и американская киноактриса, изобретатель. Ламарр родилась в Вене в 1914 году. Ее отец, Эмиль Кислер был родом из Львова и управлял банком. Мать Гертруда Лихтвиц происходила из богатой будапештской семьи.

В 1942 году Ламарр запатентовала систему, позволяющую дистанционно управлять торпедами. Впоследствии этот патент стал основой для технологии связи с расширенным спектром, которые сегодня используются для мобильных телефонов и Wi-Fi.