В Раде заявили, что Wi-Fi появился благодаря Украине

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от Блока Петра Порошенко Глеб Загорий считает, что весь мир обязан появлением Wi-Fi "украинскому таланту". Об это он написал в своем аккаунте Facebook.
"Ее история рассказывает нам о том, как потомки украинцев меняют мир и становятся гениальными изобретателями. И подчас тяжело даже оценить, где украинский талант оказал свой эффект на историю", — подчеркнул депутат.
Однако пользователи соцсети обратили внимание на то, что утверждения Загория не соответствуют действительности. В частности, они отметили, что Ламарр родилась в Австрии и никогда не жила во Львове.
В 1942 году Ламарр запатентовала систему, позволяющую дистанционно управлять торпедами. Впоследствии этот патент стал основой для технологии связи с расширенным спектром, которые сегодня используются для мобильных телефонов и Wi-Fi.