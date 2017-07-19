МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет сократили список требований к Катару и призвали выполнить их без обозначения конкретных сроков, сообщает издание Wall Street Journal. © РИА Новости / Валерий Мельников Перейти в фотобанк Франция призвала отменить санкции в отношении Катара

По данным газеты, арабские страны вместо 13 детальных требований сформировали шесть общих "принципов". "Безусловно, все мы выступаем за компромисс, но компромисса касательно данных шести принципов не будет", — цитирует издание слова представителя Саудовской Аравии при ООН Абдаллы аль-Моуаллими (Abdallah Al-Mouallimi).

В новом списке отсутствует требование закрыть всю спутниковую телевизионную сеть "Аль-Джазира", а также незамедлительно выслать из Катара всех членов исламистских организаций. В этот раз арабские страны не установили сроки выполнения новых "принципов", подчеркнув, что они носят более обширный характер.

По информации Wall Street Journal, представитель Катара заявил, что арабские государства пошли на этот шаг, чтобы сохранить лицо в условиях давления со стороны международного сообщества, однако согласился разрешить конфликт при помощи посредников из числа государств региона.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединились другие государства. Посредников в урегулировании конфликта выступил Кувейт.

Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в десятидневный срок согласиться на выполнение требований. Среди них было понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, а также закрытие "Аль-Джазиры".

Тогда Катар отверг обвинения арабских соседей и заявил, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.