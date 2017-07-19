Авиаудар в Йемене привел к гибели не менее 20 мирных жителей

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Не менее 20 мирных жителей погибли в результате авиаудара в Йемене, говорится в заявлении агентства ООН по делам беженцев (UNHCR), действующего в Йемене.

Авиаудар по группе мирных жителей был нанесен во вторник вечером в провинции Таиз на юго-западе страны, большая часть погибших, по предварительным данным, являлись членами одной семьи.

"Сообщения об инциденте поступали во вторник вечером, и число жертв до сих пор уточняется, однако предварительные данные указывают на 20 погибших, в том числе женщин и детей", — говорится в сообщении. UNHCR отмечает, что, по имеющимся данным, есть раненые, их число не уточняется.

Агентство Франс Пресс со ссылкой на местных жителей сообщает, что удар нанес самолет действующей в Йемене коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади.

Поддержку с воздуха и на земле властям оказывает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. В ответ на это хуситы постоянно обстреливают пограничные районы королевства.