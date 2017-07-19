Грызлов оценил шансы на обмен пленными в Донбассе по схеме "всех на всех"

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Финальная стадия "обмена всех на всех" между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками затянулась, но есть все предпосылки, что обмен произойдет, заявил в интервью РИА Новости полпред РФ в Контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.

"Я бы не употреблял слово "пленные". Среди удерживаемых лиц много совершенно гражданских людей, не державших в руках оружия. Да, можно констатировать, что финальная стадия обмена затянулась, но есть все предпосылки к тому, что обмен всех на всех произойдет", — сказал Грызлов агентству, отвечая на вопрос, когда состоится "большой" обмен пленными.

Ранее представители Киева, ДНР и ЛНР начали процесс уточнения списка пленных, которые хотят вернуться в Донбасс в рамках обмена. Полпред ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего заявил, что гуманитарная подгруппа начала подготовку списков на обмен пленными в Донбассе по "формуле всех на всех", но "возникло непреодолимое препятствие": киевская сторона полностью игнорирует значительную часть запросов ЛНР по тем лицам, которые ожидается обменять со стороны республики.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.