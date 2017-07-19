Оппозиция в Польше подаст в суд на Качиньского за слова о вероломных мордах

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Польские оппозиционные депутаты подадут в суд на лидера правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, который в ходе дебатов в сейме назвал их "вероломными мордами", "сволочами" и обвинил в убийстве своего брата, погибшего в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году президента Леха Качиньского.

Во вторник поздно вечером в сейме проходили дебаты по законопроекту о Верховном суде, против которого резко выступает оппозиция. В ходе обсуждения предложенного партией Качиньского законопроекта один из депутатов заявил, что пока был жив президент Лех Качиньский, его брат "не отваживался поднять руку на судебную систему, поскольку, к счастью, был кто-то, кто понимал, что значит разделение властей".

После этого к трибуне вышел Качиньский, который решил высказаться не по теме заседания. "Я знаю, что вы боитесь правды, но не вытирайте свои вероломные морды именем моего брата. Вы убили его, сволочи", — заявил он.

Как сообщает в среду телеканал TVN24, оппозиция в связи с данными словами уже направила жалобу в комиссию по этике. "Кроме того, депутаты оппозиции планируют подать заявление в прокуратуру о наказании за оскорбление депутата. Депутаты оппозиции заявляют, что перед судом Ярослав Качиньский должен будет представить доказательства того, что это "Гражданская платформа" и Польская крестьянская партия, как он сказал, убили Леха Качиньского", — сообщает телеканал.

Коалиция "Гражданской платформы" и Польской крестьянской партии находилась у власти в Польше, когда произошла авиакатастрофа под Смоленском.

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.