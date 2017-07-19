Россия поднимет вопрос трактовки НАТО темы "лесных братьев" на Совете ОБСЕ

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Москва вынесет вопрос о трактовке НАТО темы "лесных братьев" на повестку Постоянного совета ОБСЕ в четверг, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Скажу вам в предварительном плане, завтра на заседание Постоянного совета мы эту тему выносим и на фактах покажем то, как Североатлантический альянс после долгих лет поднимает эту тему в весьма странном контексте, который абсолютно не соответствует и мандату Североатлантического альянса, и непонятна цель, для чего раскручивается эта тема. Посмотрим на реакцию",- сказал Лукашевич в рамках видеомоста из Вены, организованного МИА "Россия сегодня".

По словам дипломата, он "не уверен", что российская сторона получит "какую-то внятную реакцию от тех же прибалтийских государств". "Тем не менее, эта проблема занесена в реестр работы Постоянного совета, и мы будем на регулярной основе поднимать", — добавил он.

Так называемые "лесные братья" в 1944–1953 годах активно боролись с советской властью на территории стран Прибалтики, многие из них воевали в рядах национальных батальонов СС. На прошлой неделе НАТО опубликовала документально-игровой видеоролик, в котором "лесные братья" представлены героями, занятыми исключительно борьбой за независимость от СССР и пользовавшимися широкой поддержкой гражданского населения, желавшего восстановить государственность. Авторы видео отмечают, что дух "лесных братьев" живет в современных спецподразделениях вооруженных сил трех прибалтийских стран.