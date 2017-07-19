КНДР пообещала развивать дружественные отношения с Россией

ТОКИО, 19 июл — РИА Новости, Иван Захарченко. Северная Корея обещает развивать дружественные отношения с Россией не только в интересах двух стран, но и для укрепления мира и безопасности во всем мире, заявляется в статье, опубликованной в среду в центральной северокорейской газете "Нодон синмун".

Орган ЦК Трудовой партии Кореи опубликовал статью, посвященную 17-й годовщине визита в Пхеньян президента РФ Владимира Путина и принятия совместного заявления двух стран о принципах развития отношений. Как сообщалось ранее, во время первого президентского срока Путин посетил КНДР с визитом 19-20 июля 2000 года, встретившись с тогдашним северокорейским лидером Ким Чен Иром.

"Принятие совместного корейско-российского заявления имеет важное значение не только для развития отношений между двумя странами, но и для конструктивного развития международных отношений, сохранения мира и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также во всем мире", — подчеркивает "Нодон синмун".

"Наш народ и впредь будет прилагать активные усилия для развития дружественных отношений между двумя странами, для сохранения мира в регионе и во всем мире", — заключает газета.