Грызлов не видит предмета для обсуждения в идее реинтеграции Донбасса

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Украинскую идею о реинтеграции Донбасса пока невозможно обсуждать, поскольку соответствующий закон никому не представлен, заявил полпред РФ в контактной группе по урегулированию на Украине Борис Грызлов.

"Законопроект о реинтеграции пока никому не представлен, не внесен в Верховную раду, которая, кстати, 14 июля завершила сессию и не соберется до 5 сентября. Есть текст, утекший в СМИ, я уже дал ему свою оценку. Таким образом, предмета для обсуждения попросту нет", — сказал Грызлов в интервью РИА Новости.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о планах внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о реинтеграции Донбасса. По данным депутатов, документ предусматривает признание неподконтрольных Киеву территорий Донбасса "оккупированными" и переход украинских силовиков к формату "войсковой операции", однако текст документа пока не был обнародован. Грызлов заявлял, что этот законопроект является попыткой создать альтернативу минским соглашениям, вместо политического урегулирования делается упор на военное решение конфликта. При этом в ДНР и ЛНР заявили, что урегулирование конфликта должно проходить в рамках минских договоренностей, иные варианты неприемлемы.