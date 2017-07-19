Лукашевич: проект создания Малороссии не стыкуется с Минскими соглашениями

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Инициатива о создании государства Малороссия не стыкуется с обязательствами сторон по выполнению минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"На мой взгляд, эти заявления не стыкуются с обязательствами сторон по минскому комплексу мер", — сказал Лукашевич в ходе видеомоста, организованного МИА "Россия сегодня".

Отвечая на вопрос о том, отреагировала ли на эту инициативу ОБСЕ, он отметил, что "пока такой реакции нет".

Ранее глава Донецкой народной республики Александр Захарченко предложил создать на переходный период до трех лет новое государство Малороссия как правопреемницу Украины — с внеблоковым статусом, курсом на восстановление связей с РФ и присоединение к Союзному государству России и Белоруссии.

В руководстве Луганской народной республики сообщили, что этот проект с ЛНР не обсуждался. Спикер парламента ДНР Денис Пушилин уточнил, что создание Малороссии — лишь идея, которая воспринимается неоднозначно, в том числе и в самой ДНР, и необходимо узнать отношение к ней общества. Полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов отметил, что инициатива по Малороссии не вписывается в минский процесс и является не предметом реальной политики, а ответом на провокационные заявления Киева.