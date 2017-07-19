Минобороны Украины не видит угроз наступления со стороны Донбасса

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости. Министерство обороны Украины не видит предпосылок для наступательных действий на свои позиции со стороны ополченцев в Донбассе, заявил в среду журналистам глава ведомства Степан Полторак.

Ранее во вторник глава ДНР Александр Захарченко предложил создать на переходный период до трех лет новое государство Малороссия с внеблоковым статусом, курсом на восстановление связей с РФ и присоединение к Союзному государству России и Белоруссии. Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что республика готова дать отпор в случае провоцирования Киевом эскалации из-за планов создания Малороссии.

"В последние дни ситуация остается на одном уровне, до 20 обстрелов… Угрожающих ситуаций на востоке Украины со стороны противника для проведения наступательных действий мы пока не видим. Ситуацию мы контролируем", — сказал Полторак.