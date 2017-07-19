Порошенко приехал на границу Южной Осетии, чтобы "поддержать Грузию"

ТБИЛИСИ, 19 июл — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Президент Петр Порошенко, находясь на грузино-югоосетинской границе, заявил, что Украина твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии.
"Я тут для того, чтобы заявить твердую позицию Украины. Украина твердо поддерживает суверенитет, территориальную целостность и независимость Грузии", — заявил Порошенко журналистам.
В 2008 году грузинские войска атаковали Южную Осетию и разрушили часть ее столицы. Россия, защищая жителей республики, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела туда войска и вытеснила грузинских военных. Россия оказывает Южной Осетии помощь в восстановлении экономики. Получает помощь России и другая бывшая грузинская автономия — Абхазия.
После "пятидневной войны" в Южной Осетии Россия признала суверенитет обеих бывших автономий, ранее входивших в состав Грузии. В ответ Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой.