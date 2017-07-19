Политолог рассказал, что означают заявления ФРГ о снятии санкций с России

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Заявление главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля о необходимости постепенно отменять санкции в отношении России является сигналом в рамках "нормандской четверки" о том, что определенная гибкость ЕС в отношении РФ возможна, однако серьезных изменений в скором времени ждать не стоит, читает доцент Кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Татьяна Романова.

Габриэль в интервью журналу Focus заявил, что считает правильным понемногу последовательно отменять санкции в отношении России, чтобы показать, что следует двигаться по направлению к миру. Он выступил за проведение политики разрядки напряженности.

"Это такой вот сигнал в рамках "нормандской четверки" о том, что, в принципе, какая-то гибкость возможна. То есть я бы сказала, что это такой переговорный сигнал, нежели то, что мы увидим большие и быстрые изменения в том, что имеется сейчас", — считает Романова.

Она пояснила, что не стоит ждать быстрой единовременной отмены всех действующих против России санкций, Евросоюзу потребуется время на проработку всех деталей.

"Здесь позиция, в общем-то, разумная — что нужно постепенно это делать, не так, чтобы сразу все сняли, а что-то сделали – соответственно, что-то сняли. Но, мне кажется, что проблема здесь будет в реализации, то есть что конкретно снимать, как быстро снимать", — сказала Романова РИА Новости.

Она подчеркнула, что важным сигналом является эволюция позиции Германии, так как Берлин всегда занимал достаточно жесткую позицию по вопросу санкций, даже несмотря на потери немецкого бизнеса.

Эксперт отметила, что ЕС стремится сохранить единую линию в отношении России, но при этом политики из разных стран периодически высказываются то за снятие, то за ужесточение антироссийских санкций.

"Пока мы видим, что где-то консенсус, он посередине", — добавила Романова.

Говоря о влиянии США в вопросе европейских санкций, Романова подчеркнула, что между ЕС и США существует достаточно много разногласий. "Поэтому я думаю, что, если Европейский союз что-то захочет сделать, он может вполне это сделать", — сказала Романова.

Однако, по ее мнению, сам Евросоюз не захочет коренным образом менять отношения с Россией, потому что, "помимо США, внутри ЕС слишком большой разброд и шатание и, в том числе, мы видим новые страны-члены ЕС, которые не испытывают большого желания улучшать отношения с Россией или отменять хотя бы что-то из санкций".