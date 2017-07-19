На Украине заявили об отсутствии проблем при пересечении границы с Крымом

Автомобили на пункте пропуска на границе России и Украины. Архивное фото

Автомобили на пункте пропуска на границе России и Украины. Архивное фото

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины опровергла информацию о препятствии пограничниками пересечения границы с Крымом, сообщил в среду РИА Новости пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.

Ранее крымское погрануправление ФСБ сообщило, что украинцы стоят в километровых очередях, часами ожидая на украинских погранпунктах возможности проехать на отдых в Крым. По данным пограничников РФ, в субботу "из-за препятствий украинских пограничников" время ожидания в очереди перед пунктом пропуска "Чонгар" в среднем составляло порядка 13 часов.

"На пунктах пропуска "Каланчак и "Чаплынка" нет автомобилей вообще (с украинской стороны – ред.). На пункте пропуска "Чонгар" собралось около 60 автомобилей", — заявил Слободян.

По его словам, очередь автомобилей на пункте пропуска "Чонгар" образовалась якобы из-за медленной работы контрольных служб России. Слободян утверждает, что российские пограничники пропускают всего пять-шесть автомобилей в час.

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