На Украине заявили об отсутствии проблем при пересечении границы с Крымом

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины опровергла информацию о препятствии пограничниками пересечения границы с Крымом, сообщил в среду РИА Новости пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.
"На пунктах пропуска "Каланчак и "Чаплынка" нет автомобилей вообще (с украинской стороны – ред.). На пункте пропуска "Чонгар" собралось около 60 автомобилей", — заявил Слободян.
По его словам, очередь автомобилей на пункте пропуска "Чонгар" образовалась якобы из-за медленной работы контрольных служб России. Слободян утверждает, что российские пограничники пропускают всего пять-шесть автомобилей в час.
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