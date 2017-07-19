В Италии арестовали главу мафиозного "клана Бранкаччо"

РИМ, 19 июл — РИА Новости, Сергей Старцев. Полиция и финансовая гвардия Италии провели на рассвете в среду спецоперацию, в ходе которой фактически был обезглавлен один из могущественных кланов "Коза ностра", главари которого происходят из квартала Бранкаччо на юго-восточной окраине Палермо.

По информации правоохранительных органов, в ходе операции были арестованы 34 опасных мафиози и их пособника, конфисковано имущество, в том числе, несколько фирм, общей стоимостью 60 миллионов евро. Аресты и обыски прошли не только на Сицилии, но также в столичной области Лацио, Тоскане, Апулии, Эмилии-Романье и Лигурии.

В ходе операции за решетку был отправлен босс "клана Бранкаччо" Пьетро Тальявиа, который после длительного тюремного заключения находился под домашним арестом. Представители следственных органов отметили, что на этот раз в числе арестованных оказались люди, долгое время не вызывавшие практически никаких подозрений. Однако в результате активных следственных действий выяснилось, что они причастны к созданию целой системы нелегального бизнеса, при помощи которой происходило масштабное отмывание "грязных денег" посредством фальшивых фактур компаний, находящихся на севере Италии. Кроме того, речь идет о "тотальном контроле клана над группой предпринимателей в различных областях страны, прежде всего, в Сицилии и Тоскане". Примечательно, что никто из этих бизнесменов не отважился заявить о шантаже и вымогательстве мафиози в правоохранительные органы.

В числе арестованных оказался и Джузеппе Ло Порто – старший брат Джованни Ло Порто, который в январе 2012 года был похищен в Пакистане боевиками террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ) и погиб в 2015 году в результате авиаудара США. Президент Барак Обама тогда лично проинформировал премьер-министра Италии Маттео Ренци о случившемся, признав вину и назвав произошедшее трагической ошибкой. Позднее была достигнута договоренность о выплате США семье Ло Порто 1,185 миллиона евро.

"Кто бы мог подумать, что Джузеппе Ло Порто, созывавший пресс-конференции, требуя правды и справедливости от президента Обамы, был самым доверенным лицом главаря мафии Пьетро Тальявиа, происходившим из исторической "семьи", имевшей отношение к терактам 1992-1993 годов", — пишет в этой связи римская газета la Repubblica. По ее данным, брат итальянского заложника был казначеем "клана Бранкаччо" и занимался всеми финансовыми операциями мафиози.

"Коза ностра" испытывает трудности, но ее присутствие на нашей территории по-прежнему сильно. Отсутствие заявлений (со стороны предпринимателей – ред.) вызывает озабоченность, это шаг назад в борьбе с мафией", — заявил, комментируя результаты спецоперации, глава квестуры (полицейского управления) Палермо Ренато Кортезе.

Операция против "клана Бранкаччо" была проведена в день 25-летия убийства легендарного борца с мафией Паоло Борселлино. Знаменитый следователь погиб 19 июля 1992 года вместе с пятью телохранителями в результате взрыва, совершенного у дома его матери в Палермо.