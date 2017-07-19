На Пхукете погибла россиянка

БАНГКОК, 19 июл – РИА Новости. Гражданка России погибла на таиландском острове Пхукет, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Соснов.

"Информацию о гибели россиянки мы получили от полиции острова Пхукет по телефону. По словам полицейских, трагедия произошла рано утром в среду. Пока неизвестно, был ли это несчастный случай или суицид", — сообщил агентству дипломат.

"Мы пока не получили официального полицейского рапорта о случившемся. В отеле находится несовершеннолетняя дочь погибшей, которая отдыхала вместе с матерью. В момент гибели матери девочка спала в гостиничном номере. Пока ее опекают сотрудники полиции. Сейчас мы пытаемся связаться с родственниками погибшей в России", — добавил консул.