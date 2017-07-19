Киев дважды отказывал Тбилиси в экстрадиции Саакашвили

ТБИЛИСИ, 19 июл — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Грузинская сторона дважды обращалась к украинской с требованием экстрадировать экс-президента Михаила Саакашвили, оба раза безрезультатно, хотя были предоставлены "все доказательства", заявила глава Минюста Грузии Тея Цулукиани.

Накануне находящийся с визитом в Тбилиси президент Украины Петр Порошенко заявил журналистам, что грузинская сторона не обращалась к украинской с требованием экстрадировать Саакашвили и, следовательно, этот вопрос не обсуждался на межгосударственном уровне. Позже он добавил, что перепроверил информацию и выяснил, что требования из Тбилиси действительно поступали, однако Киев отказал и потребовал дополнительной информации. По словам президента, данный вопрос не стоит на повестке дня его визита в Грузию.

"Мы дважды обращались официально к украинской стороне по поводу передачи Саакашвили, оба раза получили отказ. Наше требование было обоснованно. Отправлены все доказательства, на их основании украинская сторона может принять решение, которое для нее приемлемо на данном этапе", — заявила журналистам Цулукиани.

По ее словам, прокуроры продолжат сотрудничать по данному вопросу.