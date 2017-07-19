Киев дважды отказывал Тбилиси в экстрадиции Саакашвили

ТБИЛИСИ, 19 июл — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Грузинская сторона дважды обращалась к украинской с требованием экстрадировать экс-президента Михаила Саакашвили, оба раза безрезультатно, хотя были предоставлены "все доказательства", заявила глава Минюста Грузии Тея Цулукиани.
"Мы дважды обращались официально к украинской стороне по поводу передачи Саакашвили, оба раза получили отказ. Наше требование было обоснованно. Отправлены все доказательства, на их основании украинская сторона может принять решение, которое для нее приемлемо на данном этапе", — заявила журналистам Цулукиани.
По ее словам, прокуроры продолжат сотрудничать по данному вопросу.