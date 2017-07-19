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В мире

Виновен в "производстве алкоголя": Буту увеличили срок из-за чайного гриба

11:1419.07.2017
(обновлено: 11:32 19.07.2017)
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© AFP 2017 / Christophe ArchambaultРоссийский предприниматель Виктор Бут. Архивное фотоРоссийский предприниматель Виктор Бут. Архивное фото
© AFP 2017 / Christophe Archambault

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Американские власти увеличили тюремный срок россиянину Виктору Буту более чем на 40 дней за "производство алкоголя". По словам адвоката Алексея Тарасова, в камере его клиента проверяющие нашли чайный гриб, который и стал причиной взыскания.

Виктор Бут. Архивное фото
© AFP 2017 / Christophe Archambault 
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Виктор Бут был арестован в Бангкоке в марте 2008 года. Позднее его переправили в США, где присяжные признали его виновным в подготовке "сговора с целью убийства граждан США, убийства военнослужащих и государственных служащих США, сговора с целью оказания материальной помощи террористической организации и сговора с целью купли-продажи зенитных ракет "земля — воздух".

В результате россиянин получил 25 лет тюрьмы. Наказание он отбывает в тюрьме Мэрион (штат Иллинойс).

Проблемы из-за чайного гриба

По словам Тарасова, напиток из чайного гриба весьма популярен в американских тюрьмах: его употребляют как заключенные, так и надзиратели. Бут решил вырастить это растение в своей камере, чтобы лечить желудок.

"Внезапно в камеру нагрянула инспекция с каким-то непонятным прибором и заявила, что Виктор Бут занимается производством алкоголя. Если там алкоголь и был, то речь идет о сотых или даже тысячных долях промилле", — заявил Тарасов в интервью газете "Известия".

Анатолий Кучерена. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Юрист отметил, что Бута лишили ряда послаблений, которые тот заработал за хорошее поведение в тюрьме. Кроме того, россиянин получил еще более 40 дней к своему сроку.

Перспективы новых взысканий

В середине июня стало известно, что американские власти начали в отношении Бута дисциплинарное разбирательство из-за того, что во время интервью телеканалу RT он общался с журналистом, которого не было в списке разрешенных контактов.

Россиянин пояснил РИА Новости, что по всем правилам внес в список телефон RT, через который должно было состояться интервью, а негативную реакцию администрации тюрьмы вызвал тот факт, что к разговору подключился другой корреспондент. Тюремщики посчитали это нарушением режима.

Виктор Бут во время ареста в Бангкоке. Архивное фото
© AFP 2017 / Nicolas Asfouri
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"Я понимаю, что это недоразумение, но от этого вдвойне обидно, если за этим недоразумением последует наказание совершенно на ровном месте. Такой инцидент — предмет для дисциплинарного расследования, которое проводится без участия моих адвокатов тюремной администрацией, и решение может быть любым, вплоть до изменения режима содержания и связи с внешним миром", — сказал Бут по телефону.

Алексей Тарасов пояснил "Известиям", что претензии тюремщиков могут привести к продлению срока заключения на 54 дня. Кроме того, предусмотрены и другие меры наказания.

"Если его признают виновным, то он также может быть лишен привилегий, например возможности пользоваться телефоном и покупать продукты в тюремном магазине в течение года", — пояснил адвокат.

В июне Тарасов не исключал, что Бута могут перевести в одиночную камеру с ограничением прогулок и контактов с посетителями тюрьмы.

"Особое отношение" к Буту

Виктор Бут. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Юрист в области международного права Тимур Маршани отметил, что у администрации американской тюрьмы к Буту "особое отношение".

"Пенитенциарная система США существует как бы отдельно от основного правосудия в части назначения наказания и применения конкретных дисциплинарных мер воздействия на заключенного. Поэтому то, что сейчас происходит, — это взаимоотношения Бута с администрацией конкретного учреждения ", — сказал адвокат в эфире радио Sputnik.

По мнению Маршани, единственной возможностью освобождения российского бизнесмена остается помилование со стороны президента США.

Российский предприниматель Виктор Бут. Архивное фото
© AFP 2017 / Nicolas Asfauri
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"Оказание давления на судебную систему США бесперспективно, потому что судьи самостоятельны, они зачастую принимают очень сложные, противоречивые решения, которые идут вразрез с судебной практикой. Но существует механизм помилования, который может применить президент США. Надо делать все возможное, чтобы президент США рассмотрел его обращение и было принято решение с учетом всех обстоятельств дела", — отметил юрист.

При этом в апреле сам Бут в интервью РИА Новости заявил, что не собирается подавать прошение о помиловании.

"Ни при каком случае. Помилование за преступление, которого я не совершал? Любое обращение за помилованием означает признание своей вины и отказ от всех механизмов защиты", — сказал он, отвечая на вопрос о перспективах обращения напрямую к Дональду Трампу.

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