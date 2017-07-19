Виновен в "производстве алкоголя": Буту увеличили срок из-за чайного гриба

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Американские власти увеличили тюремный срок россиянину Виктору Буту более чем на 40 дней за "производство алкоголя". По словам адвоката Алексея Тарасова, в камере его клиента проверяющие нашли чайный гриб, который и стал причиной взыскания.
В результате россиянин получил 25 лет тюрьмы. Наказание он отбывает в тюрьме Мэрион (штат Иллинойс).
Проблемы из-за чайного гриба
По словам Тарасова, напиток из чайного гриба весьма популярен в американских тюрьмах: его употребляют как заключенные, так и надзиратели. Бут решил вырастить это растение в своей камере, чтобы лечить желудок.
"Внезапно в камеру нагрянула инспекция с каким-то непонятным прибором и заявила, что Виктор Бут занимается производством алкоголя. Если там алкоголь и был, то речь идет о сотых или даже тысячных долях промилле", — заявил Тарасов в интервью газете "Известия".
Перспективы новых взысканий
В середине июня стало известно, что американские власти начали в отношении Бута дисциплинарное разбирательство из-за того, что во время интервью телеканалу RT он общался с журналистом, которого не было в списке разрешенных контактов.
Россиянин пояснил РИА Новости, что по всем правилам внес в список телефон RT, через который должно было состояться интервью, а негативную реакцию администрации тюрьмы вызвал тот факт, что к разговору подключился другой корреспондент. Тюремщики посчитали это нарушением режима.
Алексей Тарасов пояснил "Известиям", что претензии тюремщиков могут привести к продлению срока заключения на 54 дня. Кроме того, предусмотрены и другие меры наказания.
"Если его признают виновным, то он также может быть лишен привилегий, например возможности пользоваться телефоном и покупать продукты в тюремном магазине в течение года", — пояснил адвокат.
В июне Тарасов не исключал, что Бута могут перевести в одиночную камеру с ограничением прогулок и контактов с посетителями тюрьмы.
"Особое отношение" к Буту
"Пенитенциарная система США существует как бы отдельно от основного правосудия в части назначения наказания и применения конкретных дисциплинарных мер воздействия на заключенного. Поэтому то, что сейчас происходит, — это взаимоотношения Бута с администрацией конкретного учреждения ", — сказал адвокат в эфире радио Sputnik.
По мнению Маршани, единственной возможностью освобождения российского бизнесмена остается помилование со стороны президента США.
При этом в апреле сам Бут в интервью РИА Новости заявил, что не собирается подавать прошение о помиловании.
"Ни при каком случае. Помилование за преступление, которого я не совершал? Любое обращение за помилованием означает признание своей вины и отказ от всех механизмов защиты", — сказал он, отвечая на вопрос о перспективах обращения напрямую к Дональду Трампу.