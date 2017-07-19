Виновен в "производстве алкоголя": Буту увеличили срок из-за чайного гриба

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Американские власти увеличили тюремный срок россиянину Виктору Буту более чем на 40 дней за "производство алкоголя". По словам адвоката Алексея Тарасова, в камере его клиента проверяющие нашли чайный гриб, который и стал причиной взыскания.

Виктор Бут был арестован в Бангкоке в марте 2008 года. Позднее его переправили в США, где присяжные признали его виновным в подготовке "сговора с целью убийства граждан США, убийства военнослужащих и государственных служащих США, сговора с целью оказания материальной помощи террористической организации и сговора с целью купли-продажи зенитных ракет "земля — воздух".

В результате россиянин получил 25 лет тюрьмы. Наказание он отбывает в тюрьме Мэрион (штат Иллинойс).

Проблемы из-за чайного гриба

По словам Тарасова, напиток из чайного гриба весьма популярен в американских тюрьмах: его употребляют как заключенные, так и надзиратели. Бут решил вырастить это растение в своей камере, чтобы лечить желудок.

"Внезапно в камеру нагрянула инспекция с каким-то непонятным прибором и заявила, что Виктор Бут занимается производством алкоголя. Если там алкоголь и был, то речь идет о сотых или даже тысячных долях промилле", — заявил Тарасов в интервью газете "Известия".

Перспективы новых взысканий



Юрист отметил, что Бута лишили ряда послаблений, которые тот заработал за хорошее поведение в тюрьме. Кроме того, россиянин получил еще более 40 дней к своему сроку.

В середине июня стало известно, что американские власти начали в отношении Бута дисциплинарное разбирательство из-за того, что во время интервью телеканалу RT он общался с журналистом, которого не было в списке разрешенных контактов.

Россиянин пояснил РИА Новости, что по всем правилам внес в список телефон RT, через который должно было состояться интервью, а негативную реакцию администрации тюрьмы вызвал тот факт, что к разговору подключился другой корреспондент. Тюремщики посчитали это нарушением режима.

"Я понимаю, что это недоразумение, но от этого вдвойне обидно, если за этим недоразумением последует наказание совершенно на ровном месте. Такой инцидент — предмет для дисциплинарного расследования, которое проводится без участия моих адвокатов тюремной администрацией, и решение может быть любым, вплоть до изменения режима содержания и связи с внешним миром", — сказал Бут по телефону.

Алексей Тарасов пояснил "Известиям", что претензии тюремщиков могут привести к продлению срока заключения на 54 дня. Кроме того, предусмотрены и другие меры наказания.

"Если его признают виновным, то он также может быть лишен привилегий, например возможности пользоваться телефоном и покупать продукты в тюремном магазине в течение года", — пояснил адвокат.

В июне Тарасов не исключал, что Бута могут перевести в одиночную камеру с ограничением прогулок и контактов с посетителями тюрьмы.

"Особое отношение" к Буту

Юрист в области международного права Тимур Маршани отметил, что у администрации американской тюрьмы к Буту "особое отношение".

"Пенитенциарная система США существует как бы отдельно от основного правосудия в части назначения наказания и применения конкретных дисциплинарных мер воздействия на заключенного. Поэтому то, что сейчас происходит, — это взаимоотношения Бута с администрацией конкретного учреждения ", — сказал адвокат в эфире радио Sputnik.

По мнению Маршани, единственной возможностью освобождения российского бизнесмена остается помилование со стороны президента США.

"Оказание давления на судебную систему США бесперспективно, потому что судьи самостоятельны, они зачастую принимают очень сложные, противоречивые решения, которые идут вразрез с судебной практикой. Но существует механизм помилования, который может применить президент США. Надо делать все возможное, чтобы президент США рассмотрел его обращение и было принято решение с учетом всех обстоятельств дела", — отметил юрист.

При этом в апреле сам Бут в интервью РИА Новости заявил, что не собирается подавать прошение о помиловании.

"Ни при каком случае. Помилование за преступление, которого я не совершал? Любое обращение за помилованием означает признание своей вины и отказ от всех механизмов защиты", — сказал он, отвечая на вопрос о перспективах обращения напрямую к Дональду Трампу.