Глава французского генштаба ушел в отставку на фоне конфликта с Макроном

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Начальник генерального штаба армии Франции генерал Пьер де Вилье подал в отставку на фоне конфликта с президентом страны Эммануэлем Макроном вокруг бюджета министерства обороны, сообщает агентство Рейтер.

"Я считаю, что больше не вправе обеспечивать устойчивость армейской модели… Как следствие, я решил объявить сегодня о своей отставке президенту республики, который ее принял", — цитирует агентство Рейтер заявление де Вилье.

На прошлой неделе глава генштаба чрезвычайно резко отозвался о планах сокращения военных расходов в текущем году на 850 миллионов евро, заявив на парламентских слушаниях, что не позволит унизить себя министерству финансов. В свою очередь Макрон, не упоминая де Вилье по имени, назвал попытку вести публичную дискуссию о некоторых вещах "недостойной".

Пьер де Вилье, которому через неделю исполнится 61 год, был назначен главой французского генштаба в феврале 2014 года.