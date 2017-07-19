Британские власти выделят миллион фунтов на поддержку сирийских беженцев

ЛОНДОН, 19 июл – РИА Новости, Мария Табак. Министр внутренних дел Великобритании Амбер Радд объявила о выделении миллиона фунтов стерлингов на поддержку местных общин, оказывающих помощь беженцам из Сирии.

"Работа волонтеров, помогавших беженцам в течение прошлого года, очень вдохновляет, как и сострадание, проявленное многими местными властями, оказавшими поддержку. Но это только начало. Я надеюсь, что еще больше групп в Англии и Уэльсе захотят присоединиться к инициативе. Поэтому я и объявила о выделении этих средств: они помогут большему числу общин принять беззащитные семьи, которые хотят построить новую жизнь и принести пользу местам, где они будут жить и работать", — говорится в заявлении Радд.

Министр отметила, что финансирование, выделенное спустя ровно год после запуска программы поддержки усилий местных общин по помощи беженцам, рассчитано на два года.

В соответствии с этой программой, группы волонтеров помогают мигрантам найти жилье и работу, а их детям быстрее адаптироваться в школах и детских садах, организуют для занятия английским языком, а также занимаются сбором средств в поддержку беженцев.

На данный момент 53 беженца были приняты десятью общинными группами в Великобритании. Первой группой стали сотрудники и жильцы дворца Ламбет – резиденции архиепископа Кентерберийского. Архиепископ Джастин Уэлби выступил тогда с предложением принять семью беженцев.

"Я бы призвал всех любыми доступными способами участвовать в оказываемой общинами поддержке беженцам. Этот опыт по-настоящему меняет жизнь", — говорится в заявлении Уэлби.

В 2015 году британское правительство пообещало до 2020 года принять 20 тысяч беженцев с Ближнего Востока и Северной Африки. По данным МВД, более 7 тысяч сирийцев уже прибыли в Великобританию.

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