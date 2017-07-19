Британские власти выделят миллион фунтов на поддержку сирийских беженцев

ЛОНДОН, 19 июл – РИА Новости, Мария Табак. Министр внутренних дел Великобритании Амбер Радд объявила о выделении миллиона фунтов стерлингов на поддержку местных общин, оказывающих помощь беженцам из Сирии.
Министр отметила, что финансирование, выделенное спустя ровно год после запуска программы поддержки усилий местных общин по помощи беженцам, рассчитано на два года.
В соответствии с этой программой, группы волонтеров помогают мигрантам найти жилье и работу, а их детям быстрее адаптироваться в школах и детских садах, организуют для занятия английским языком, а также занимаются сбором средств в поддержку беженцев.
На данный момент 53 беженца были приняты десятью общинными группами в Великобритании. Первой группой стали сотрудники и жильцы дворца Ламбет – резиденции архиепископа Кентерберийского. Архиепископ Джастин Уэлби выступил тогда с предложением принять семью беженцев.
"Я бы призвал всех любыми доступными способами участвовать в оказываемой общинами поддержке беженцам. Этот опыт по-настоящему меняет жизнь", — говорится в заявлении Уэлби.
В 2015 году британское правительство пообещало до 2020 года принять 20 тысяч беженцев с Ближнего Востока и Северной Африки. По данным МВД, более 7 тысяч сирийцев уже прибыли в Великобританию.
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