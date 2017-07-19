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В мире

Польские депутаты внесли более тысячи поправок в проект о Верховном суде

10:3619.07.2017
(обновлено: 10:53 19.07.2017)
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© Fotolia / dziewulФлаги Польши, НАТО и Евросоюза у Президентского дворца в Варшаве. Архивное фотоФлаги Польши, НАТО и Евросоюза у Президентского дворца в Варшаве. Архивное фото
© Fotolia / dziewul

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Польские депутаты во вторник в ходе заседания сейма, которое затянулось с утра до глубокой ночи, внесли более тысячи поправок в спорный законопроект о Верховном суде, который вызвал массовые протесты в стране.

Варшава. Архивное фото
© РИА Новости / Палладин Л.
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На официальном сайте сейма ранее был опубликован законопроект правящей партии "Право и справедливость", который предполагает изменения в порядке избрания судей Верховного суда, а также возможность отставки нынешних судей, "за исключением тех, кого укажет министр юстиции". Польская оппозиция считает данные поправки "покушением на демократию". Оппозиционные политики призывали Еврокомиссию к вмешательству в сложившуюся ситуацию.

Во вторник сейм рассматривал данный законопроект в первом чтении, крупнейшая оппозиционная партия "Гражданская платформа" заявила, что намерена инициировать проведение референдума в связи с судебной реформой. В ситуацию вмешался президент Анджей Дуда, который предложил поправки в уже принятый парламентом и дожидающийся его подписи законопроект о Национальном судебном совете, заявив, что не подпишет законопроект о Верховном суде, пока его предложения не будут одобрены в сейме.

После этого правящая партия "Право и справедливость" внесла поправки в собственный проект о Верховном суде, предложив, чтобы порядок работы суда и судей, которые останутся в его составе после реформы, определял не министр юстиции, а глава государства. "Мы также вносим поправки, согласно которым сейм будет выбирать среди судей членов Национального судебного совета большинством в 3/5 голосов", — заявил представитель правящей партии Станислав Риотрович, которого цитирует агентство PAP.

Последнее предложение выдвинул Дуда, который подчеркнул, что таким образом можно избежать обвинений правящей партии в давлении на Совет — "Право и справедливость", депутатам которой принадлежат 234 из 460 кресел в сейме, не смогут назначать членов Совета простым большинством голосов.

В свою очередь, депутат оппозиционной партии "Новочесна" Камила Гащюк-Пихович заявила, что ее партия предложила более тысячи поправок в проект закона о Верховном суде, что, по ее словам, "послужит дискуссии о том, как должна выглядеть польская судебная система".

Второе чтение законопроекта состоялось поздно вечером во вторник, к концу заседания вице-спикер сейма Йоахим Бруджиньский заявил, что больше не предоставит права голоса депутатам, парламентарии вносили поправки в письменном виде. Возобновление работы сейма запланировано на утро среды.

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