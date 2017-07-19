Аэропорт Хургады проводит учения на случай обнаружения бомбы, сообщили СМИ

КАИР, 19 июл — РИА Новости, Маргарита Кислова. Аэропорт курортного города Хургада проводит в среду масштабные учения по взаимодействию служб в условиях чрезвычайной ситуации, пишет новостной портал "Аль-Масри аль-Йоум".

Сообщается, что отрабатывается ситуация с обнаруженным на борту пассажирского самолета взрывного устройства.

В то же время, ранее египетские СМИ сообщили, что в ночь на среду в аэропорту Хургады на готовом к взлету самолете британской авиакомпании из-за неполадки в одном из двигателей произошло задымление, пассажиры были экстренно эвакуированы, некоторые получили ушибы. Сообщалось также, что аэропорт четыре часа не принимал самолеты, несколько рейсов были перенаправлены в аэропорт Шарм-эш-Шейха.

Официальных комментариев от минавиации Египта пока не поступало.