В ЛНР задержали подозреваемого в подготовке теракта по заданию Киева
10:2119.07.2017
(обновлено: 10:26 19.07.2017)
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ЛУГАНСК, 19 июл — РИА Новости. Сотрудники министерства госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной Луганской народной республики задержали подозреваемого в подготовке теракта в ЛНР, который мог быть направлен, в том числе, против иностранных граждан, заявила в среду руководитель пресс-службы ведомства Евгения Любенко.
"Министерством государственной безопасности ЛНР задержан диверсант, планировавший по заданию украинских спецслужб совершить резонансный террористический акт, объектом которого должны были стать иностранные лица и мирные жители республики", — заявила Любенко журналистам.
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