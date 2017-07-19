В ЛНР задержали подозреваемого в подготовке теракта по заданию Киева

ЛУГАНСК, 19 июл — РИА Новости. Сотрудники министерства госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной Луганской народной республики задержали подозреваемого в подготовке теракта в ЛНР, который мог быть направлен, в том числе, против иностранных граждан, заявила в среду руководитель пресс-службы ведомства Евгения Любенко.

"Министерством государственной безопасности ЛНР задержан диверсант, планировавший по заданию украинских спецслужб совершить резонансный террористический акт, объектом которого должны были стать иностранные лица и мирные жители республики", — заявила Любенко журналистам.

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