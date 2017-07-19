Суд Манхеттена отменил аукцион личных вещей Мадонны

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Суд Манхеттена постановил отменить аукцион, на котором должны были быть выставлены около 20 личных вещей американской певицы Мадонны, сообщает подсекция о звездах газеты New York Post Page Six.

Ранее певица обратилась в суд с требованием к аукционному дому Gotta Have It! Collectibles отменить торги, запланированные на 19 июля, на которых должны были быть представлены ее личные вещи. Как сообщается, личные вещи Мадонны были переданы ее "бывшей подругой" Дарлин Лутц.

В числе представленных на аукционе "лотов" — письма рэпера Тупака Шакура, в которых он пишет о причинах расставания с певицей, а также неизвестные музыкальные записи, фотографии, нижнее белье и расческа Мадонны. Певица была уверена, что все эти вещи хранятся у нее.

Представители Gotta Have It! Collectibles не согласны с решение суда и считают претензии Мадонны "совершенно необоснованными".