Суд Манхеттена отменил аукцион личных вещей Мадонны

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Суд Манхеттена постановил отменить аукцион, на котором должны были быть выставлены около 20 личных вещей американской певицы Мадонны, сообщает подсекция о звездах газеты New York Post Page Six.
В числе представленных на аукционе "лотов" — письма рэпера Тупака Шакура, в которых он пишет о причинах расставания с певицей, а также неизвестные музыкальные записи, фотографии, нижнее белье и расческа Мадонны. Певица была уверена, что все эти вещи хранятся у нее.
Представители Gotta Have It! Collectibles не согласны с решение суда и считают претензии Мадонны "совершенно необоснованными".