В Киргизии предотвратили теракт боевика, воевавшего в Сирии и Ираке

БИШКЕК, 19 июл – РИА Новости. Сотрудники Госкомитета нацбезопасности Киргизии задержали подозреваемого в подготовке теракта на территории республики, у него изъято взрывное устройство, сообщает в среду пресс-служба ведомства.
Обнаруженную бомбу обезвредили на месте саперы.
Согласно сообщению, задержанный "участвовал в вооруженном конфликте сирийско-иракской зоне, прошел диверсионно-боевую подготовку и планировал совершить на территории республики террористический акт".
У него также изъяты компоненты для изготовления взрывных устройств и электронные носители информации, содержащие материалы экстремистского характера. Следственными органами ГКНБ возбуждено уголовное дело.