В Киргизии предотвратили теракт боевика, воевавшего в Сирии и Ираке

БИШКЕК, 19 июл – РИА Новости. Сотрудники Госкомитета нацбезопасности Киргизии задержали подозреваемого в подготовке теракта на территории республики, у него изъято взрывное устройство, сообщает в среду пресс-служба ведомства.

"..В Карасуйском районе Ошской области на стадии подготовки к совершению террористического акта задержан член международной террористической организации гражданин КР М.Б., 1980 года рождения. В ходе обыска по месту жительства М.Б. обнаружено и процессуально изъято самодельное взрывное устройство с поражающими элементами весом 8 кг", — сообщает пресс-служба ГКНБ.

Обнаруженную бомбу обезвредили на месте саперы.

Согласно сообщению, задержанный "участвовал в вооруженном конфликте сирийско-иракской зоне, прошел диверсионно-боевую подготовку и планировал совершить на территории республики террористический акт".

У него также изъяты компоненты для изготовления взрывных устройств и электронные носители информации, содержащие материалы экстремистского характера. Следственными органами ГКНБ возбуждено уголовное дело.