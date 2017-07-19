В аэропорту Хургады в самолете британской авиакомпании произошло задымление

КАИР, 19 июл — РИА Новости, Маргарита Кислова. Задымление произошло в самолете британской авиакомпании за несколько минут до взлета из аэропорта египетского курорта Хургада, пассажиры были экстренно эвакуированы, сообщает новостной портал "Аль-Масри аль-Йоум".
По информации портала "Йоум7", задымление могло возникнуть из-за неполадки в одном из двигателей самолета. Всех пассажиров развезли по гостиницам, за ними отравят резервный борт.
Также сообщается, что из-за внештатной ситуации на четыре часа было приостановлено движение в аэропорту Хургады, четыре рейса перенаправили в аэропорт Шарм-эш-Шейха. В настоящее время аэропорт Хургады уже функционирует в штатном режиме.