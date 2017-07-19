В аэропорту Хургады в самолете британской авиакомпании произошло задымление

КАИР, 19 июл — РИА Новости, Маргарита Кислова. Задымление произошло в самолете британской авиакомпании за несколько минут до взлета из аэропорта египетского курорта Хургада, пассажиры были экстренно эвакуированы, сообщает новостной портал "Аль-Масри аль-Йоум".

По имеющейся информации, в самолете на момент ЧП находились 251 пассажир и девять членов экипажа, лайнер следовал по рулежной дорожке и готовился к взлету. После возникновения задымления в салоне командир экипажа принял решение открыть аварийные выходы для эвакуации пассажиров. По информации египетского издания, при эвакуации некоторые пассажиры получили ушибы, у одного имеется подозрение на перелом конечностей.

По информации портала "Йоум7", задымление могло возникнуть из-за неполадки в одном из двигателей самолета. Всех пассажиров развезли по гостиницам, за ними отравят резервный борт.

Также сообщается, что из-за внештатной ситуации на четыре часа было приостановлено движение в аэропорту Хургады, четыре рейса перенаправили в аэропорт Шарм-эш-Шейха. В настоящее время аэропорт Хургады уже функционирует в штатном режиме.