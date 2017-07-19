В Одессе отменили спектакль с Гришаевой по требованию националистов

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости. Одесский театр юного зрителя имени Юрия Олеши отменил спектакль "Варшавская мелодия", который был запланирован на 21 июля, сообщается на сайте театра.

Главную роль в постановке должна была исполнить российская артистка Нонна Гришаева.

Ранее украинские СМИ сообщили, что националистическая партия "Свобода" требует запретить Гришаевой въезд на Украину. Радикалы заявили, что актриса "нарушала порядок пересечения государственной границы Украины", посетив Крым не с украинской территории.

Служба безопасности Украины уже запретила въезд в страну десяткам российских артистов, выступавшим в Крыму. В черный список, в частности, попала певица Юлия Самойлова, которая из-за этого пропустила Евровидениие-2017.

Кроме того, украинский сайт "Миротворец" регулярно публикует данные журналистов и деятелей культуры, которые посещали Крым без разрешения Киева. Сейчас в список входят более тысячи человек.