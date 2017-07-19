ЛНР не будет обсуждать в Минске инициативу создания Малороссии

ЛУГАНСК, 19 июл — РИА Новости. Самопровозглашенная Луганская народная республика не планирует обсуждать в среду на переговорах в Минске инициативу создания Малороссии, заявил РИА Новости представитель ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник.

Заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины и ее тематических подгрупп пройдут в среду в Минске. Ранее глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко предложил создать на переходный период до трех лет новое государство Малороссия как правопреемницу Украины. Представитель Киева в подгруппе по безопасности Евгений Марчук заявлял, что с оценки этого заявления начнется заседание контактной группы в Минске.

"Мы не планируем. Это внутренняя инициатива ДНР. У нас есть повестка, где обозначены насущные вопросы, которые требуют своего обсуждения и решения", — сказал Мирошник.

По словам представителя ЛНР, эта идея на данный момент не влияет ход минских переговоров. "Украинской стороне стоило бы сосредоточится именно на выполнении обязательств по минским соглашениям", — заявил собеседник агентства.

В руководстве ЛНР ранее сообщили, что этот проект с ЛНР не обсуждался. Спикер парламента ДНР Денис Пушилин уточнил, что создание Малороссии — лишь идея, которая воспринимается неоднозначно, в том числе и в самой ДНР, и необходимо узнать отношение к ней общества. Полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов отметил, что инициатива по Малороссии не вписывается в минский процесс и является не предметом реальной политики, а ответом на провокационные заявления Киева.