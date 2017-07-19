Qatar Airways увеличит число рейсов в Оман на фоне кризиса

ДУБАЙ, 19 июл — РИА Новости. Авиакомпания Qatar Airways открывает новые рейсы в Оман на фоне кризиса в отношениях с соседями, сообщает в среду эмиратское издание The National.
"Сохар расположен всего в получасе лета от ОАЭ, поэтому имеет смысл перенести рейсы из Дубая в Сохар, включая грузовые перевозки", — цитирует газета свой источник в Qatar Airways.
По данным СМИ, катарская авиакомпания была вынуждена "поставить на прикол" ряд своих самолетов из-за воздушной блокады. Из-за этого были ускорены планы по запуску новых авиарейсов в Оман и по другим направлениям.