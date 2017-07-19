В Киргизии тысячи школьников получили "недействительные аттестаты"

БИШКЕК, 19 июл – РИА Новости. Несколько тысяч выпускников средних школ Киргизии получили аттестаты, в текст которых вкралась типографская ошибка, министерство образования производит замену брака, сообщили РИА Новости в пресс-службе образовательного ведомства.

После торжественной выдачи аттестатов выпускникам в июне выяснилось, что вкладыш документа с табелем успеваемости содержит ошибку в тексте на киргизском языке. Вместо "недействителен без аттестата" там напечатано "недействителен аттестат".

"При печати аттестатов о среднем образовании была допущена техническая ошибка. В настоящее время идет замена документов", — сообщили в ведомстве.

Министерство уже обменяло свыше 8 тысяч документов, однако из-за отсутствия готовых бланков до конца приемной кампании в вузы не успевает исправить ошибку всем выпускникам, и вузам республики рекомендовано временно принимать существующие документы. Для выпускников, направляющихся на учебу за рубеж, аттестаты обмениваются в ускоренном порядке.

В марте нынешнего года Генпрокуратура Киргизии возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц Госрегистра страны в связи с выдачей 40 тысяч бракованных бланков свидетельств о рождении. В микротексте бланка написано "Свидетельство о заключении брака". В результате властям Киргизии поступило почти 12 тысяч жалоб от граждан, которых сняли с авиарейсов при пересечении госграницы или депортировали из-за рубежа в результате проблем с документами на ребенка.