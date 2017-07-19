Психологическое состояние пострадавшей в Хургаде россиянки улучшилось

Машина скорой помощи и полиции рядом с больницей Эль-Салам после того, как египетский мужчина убил двух немецких туристов и ранил еще четырех человек на пляже гостиницы Захабия в Хургаде, Египет. 14 июля 2017 года

Машина скорой помощи и полиции рядом с больницей Эль-Салам после того, как египетский мужчина убил двух немецких туристов и ранил еще четырех человек на пляже гостиницы Захабия в Хургаде, Египет. 14 июля 2017 года

КАИР, 19 июл — РИА Новости, Маргарита Кислова. Пострадавшая в результате нападения в Хургаде россиянка получила консультацию психолога, который отметил значительное улучшение ее состояния, сообщил РИА Новости дежурный врач больницы имени Насера в Каире, где проходят лечение все четыре пострадавшие иностранные туристки.

Две туристки из Германии погибли, две гражданки Армении, одна россиянка и жительница Чехии получили ранения 14 июля после нападения вооруженного ножом 28-летнего мужчины, который по берегу пробрался с территории общественного пляжа на пляж одного из отелей Хургады. У двух пострадавших глубокие проникающие ранения, две женщины, в том числе россиянка, получили поверхностные раны.

"Во вторник прошла консультация по психологическому состоянию гражданки России. Такие же консультации получили и другие пострадавшие. Результаты консультаций положительные, их психологическое состояние улучшилось", — сказал собеседник агентства.

Всех пострадавших перевезли в госпиталь имени Насера в Каире, где они получат необходимое лечение за счет минтуризма Египта. Министр туризма Египта Яхья Рашед предложил туристкам продолжить отдых в Каире после их выздоровления. Министерство даже разработало для пострадавших специальную программу.

Нападавший был задержан, расследование инцидента проводит прокуратура Египта. Официальная версия нападения пока не названа.