В Калифорнии ввели режим ЧС в одном из округов из-за природных пожаров

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Губернатор американского штата Калифорния ввел режим ЧС в округе Марипоса из-за природных пожаров, площадь которых продолжает увеличиваться.

"Губернатор Эдмунд Браун-младший сегодня ввел режим ЧС в округе Марипоса из-за пожара Детвайлер (Detwiler Fire), который привел к уничтожению тысяч акров, нарушению подачи энергии, воды и систем коммуникаций, а также… вынудил провести эвакуацию местных жителей", — говорится в заявлении губернатора.

По данным телеканала NBC, площадь пожара Детвайлер в штате Калифорния составила около 25 тысяч акров (10 тысяч гектаров).

В субботу сообщалось, что площадь возгорания в национальном лесу "Лос-Пардес" в штате Калифорния составила более 17 тысяч акров (около 7 тысяч гектаров). В результате крупных природных пожаров свои дома были вынуждены покинуть около восьми тысяч человек.