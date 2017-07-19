МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Президенты России и США провели "короткий разговор" после ужина, организованного в рамках саммита G20 в Гамбурге, однако это нельзя назвать полноценной встречей двух лидеров. Об этом журналистам сообщил представитель Белого дома.

"Не было никакой "второй встречи" между президентами Трампом и Путиным, был лишь короткий разговор в конце обеда. Инсинуации на тему того, что Белый дом якобы попытался скрыть факт второй встречи, ложны, полны подлости и абсурда", — приводит агентство Рейтер слова представителя администрации американского президента.

Скандал вокруг "секретной встречи" Дональда Трампа и Владимира Путина разразился в американских СМИ после интервью руководителя международной консалтинговой фирмы Eurasia Group Яна Бреммера. В беседе с агентством Bloomberg он сообщил, что два лидера поговорили около часа после первой официальной встречи. Подхватившие тему СМИ акцентировали внимание на том, что в Белом доме об этом разговоре не сообщили.

Газета The Washington Post cо ссылкой на источник в Белом доме сообщила, что беседа Путина и Трампа прошла примерно в середине ужина, организованного для глав государств и их супругов. По сведениям собеседника издания, президент США поднялся со своего места и сел рядом с Владимиром Путиным, после чего начался разговор.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, два лидера имели и другие возможности пообщаться помимо основных двухчасовых переговоров. В частности, до и после официальной встречи, а также во время обеда в тот же день.

Появление публикаций о "второй встрече" возмутило Дональда Трампа. По словам президента США, пресса знала о том, что канцлер ФРГ Ангела Меркель пригласила на обед всех лидеров. Трамп посетовал, что СМИ "делают зловещей даже ужин лидеров стран G20".