МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Президенты России и США провели "короткий разговор" после ужина, организованного в рамках саммита G20 в Гамбурге, однако это нельзя назвать полноценной встречей двух лидеров. Об этом журналистам сообщил представитель Белого дома.Рейтер слова представителя администрации американского президента.
Скандал вокруг "секретной встречи" Дональда Трампа и Владимира Путина разразился в американских СМИ после интервью руководителя международной консалтинговой фирмы Eurasia Group Яна Бреммера. В беседе с агентством Bloomberg он сообщил, что два лидера поговорили около часа после первой официальной встречи. Подхватившие тему СМИ акцентировали внимание на том, что в Белом доме об этом разговоре не сообщили.
Газета The Washington Post cо ссылкой на источник в Белом доме сообщила, что беседа Путина и Трампа прошла примерно в середине ужина, организованного для глав государств и их супругов. По сведениям собеседника издания, президент США поднялся со своего места и сел рядом с Владимиром Путиным, после чего начался разговор.
По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, два лидера имели и другие возможности пообщаться помимо основных двухчасовых переговоров. В частности, до и после официальной встречи, а также во время обеда в тот же день.
Появление публикаций о "второй встрече" возмутило Дональда Трампа. По словам президента США, пресса знала о том, что канцлер ФРГ Ангела Меркель пригласила на обед всех лидеров. Трамп посетовал, что СМИ "делают зловещей даже ужин лидеров стран G20".
Fake News story of secret dinner with Putin is "sick." All G 20 leaders, and spouses, were invited by the Chancellor of Germany. Press knew!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 июля 2017 г.