Боевики напали на охрану президента Филиппин, есть пострадавшие

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Боевики-маоисты совершили нападение на президентскую охрану на юге Филиппин, в результате нападения ранения получили пятеро охранников, передает телеканал CNN.

По данным телеканала, инцидент произошел в среду утром в провинции Котабато в центральной части острова Минданао. Сообщается, что на одном из КПП 50 боевиков, переодетые в солдат, открыли огонь по охранникам, передвигавшимся на двух автомобилях.

"Когда наш второй автомобиль заметил, что они ненастоящие солдаты, наши военные открыли огонь по ним", — сообщил представитель охраны президента полковник Майк Акино. Двое из пострадавших военных были госпитализированы. Акино добавил, что правительственные войска преследуют боевиков.

По данным СМИ, в момент нападения президент страны Родриго Дутерте не находился в регионе.

Ранее сообщалось, что президент Филиппин обратился к парламенту с просьбой продлить военное положение на юге страны до конца года.

В мае Дутерте ввел военное положение в южной провинции Минданао после столкновений армии с поддерживающей ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) группировкой. Основным местом боевых действий остается город Марави, в боях по захвату которого участвовали около 500 боевиков.