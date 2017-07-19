МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Правительство США платит более 130 тысяч долларов в месяц за аренду помещения в небоскребе Trump Tower для военного управления, которое оказывает поддержку Белому дому, пишет газета Wall Street Journal.

Военное управление Белого дома, для которого правительство арендует пространство в Trump Tower, является подразделением Исполнительного офиса президента США, оказывающим поддержку Белому дому в различных функциях, включая обслуживание в сфере питания, медицины, транспорта, коммуникаций, а также обеспечивает наличие у главнокомандующего во время поездок ядерного чемоданчика — устройства для приведения в действие ядерного арсенала страны.

Отмечается, что управление не связано с Секретной службой США и предоставляет услуги, которые по регламенту всегда должны быть напрямую доступны президенту. При этом отмечается, что президент США Дональд Трамп с момента вступления в свою должность не провел ни одной ночи в небоскребе.

По данным издания, которое ссылается на полученные в его распоряжение документы, правительство подписало договор на 2,39 миллиона долларов для аренды помещения в здании для военного управления с 11 апреля 2017 года по 30 сентября 2018. Согласно контракту, опубликованному Администрацией общих служб, правительство пришло к соглашению выплачивать 180 тысяч долларов за последние 20 дней апреля 2017 года и 130 тысяч долларов за каждый последующий месяц.

Как отмечает газета, стоимость аренды за помещение значительно превышает типичную арендную ставку за подобное пространство, что делает ее одной из самых дорогостоящих на недвижимость в районе Манхэттен. Как сообщает издание со ссылкой на письмо неназванного чиновника Пентагона, пространством владеет частное лицо, не связанное с компанией Trump Organization. Из письма также следует, что ведомство не видит никакого способа, при помощи которого Трамп может получать выгоду от этой аренды.

Белый дом пока никак не прокомментировал данную информацию.