В Китае по делам о краже личных данных задержали около пяти тысяч человек

ПЕКИН, 19 июл – РИА Новости, Анна Раткогло. Власти Китая за последние четыре месяца задержали 4800 человек по делам о краже персональных данных в сети интернет, сообщило министерство общественной безопасности КНР.

В заявлении ведомства отмечается, что в последние годы в связи с быстрым развитием интернет-технологий традиционные преступления все активнее распространяются и во всемирной сети, заметно участились случаи утечки личной информации и кража данных для последующего их использования в мошеннических схемах и для вымогательства.

За последние четыре месяца в ходе спецопераций по всей стране правоохранительным органам Китая удалось раскрыть более 1800 дел, связанных с хакерскими взломами и хищением персональных данных.

Согласно информации министерства общественной безопасности КНР, все чаще источниками утечек становятся сотрудники крупных компаний и общественных организаций, они незаконно получают информацию и продают ее заинтересованным лицам, также участились случаи хищения информации непосредственно у интернет-провайдеров.