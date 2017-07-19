В Лондоне неизвестные на мопедах ограбили стоящий в пробке "Порше"

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Четверо злоумышленников на двух мопедах ограбили водителя автомобиля марки "Порше", который стоял в пробке, сообщает Daily Mail.

Издание отмечает, что инцидент произошел 6 июля в Лондоне. На кадрах видно, как двое преступников на мопеде подъезжают к автомобилю, после этого один из злоумышленников начинает угрожать водителю "Порше", предположительно, ножом. В этот момент к транспортному средству подъезжают еще двое неизвестных на мопедах. После того, как водитель отдает ценные вещи, злоумышленники покидают место преступления.

В полиции отметили, что уже занимаются расследованием данного инцидента.